La obra de Román Corral Sandoval es una gran descripción histórica, geográfica, cultural y social .

Ciudad Juárez, Chih .- En la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) Unidad Juárez, se realizó la presentación del libro «Un viaje al paraíso Chihuahuense… Barranca de Batopilas», del escritor Román Corral Sandoval.

El propósito de esta obra es difundir la importancia de la labor docente, social y cultural de los maestros rurales, señaló Gabino Sandoval Peña, director de la UPNECH Unidad Juárez, quien mostró su complacencia por tan importante evento y agradeció a quienes asistieron.

El rector de la universidad, Pedro Rubio Molina, indicó que valora y agradece el esfuerzo realizado por todas las personas involucradas en esta plática y se congratula de que este tipo de actividades culturales y académicas, se lleven a cabo en los 8 campus, 3 unidades y el CEEV de la UPNECH.

El libro relata la historia del viaje que realizaron en 2006 los maestros Sergio Lujan, Samuel Mancinas (+) y Román Corral, quienes regresaron a las comunidades en donde iniciaron sus labores docentes como maestros rurales en 1970; el texto es en sí una gran descripción histórica, geográfica, cultural y social de la Barranca de Batopilas.

«Quería volver a admirar la belleza paradisíaca de la región para fortalecer mi espíritu, además, agradecer a los moradores de la comunidad de Satevó, Municipio de Batopilas, las atenciones brindadas durante mi estancia, cuando fui maestro de primeras letras de sus hijos», expresó el autor.

«En esta comunidad siempre me sentí querido, apreciado, valorado y respetado, no quería morir sin volver a este lugar, no hubiera descansado en paz. Aunque en 1970 leía casi en tinieblas, Batopilas le dio luz a mi espíritu», añadió.

El evento estuvo a cargo del coordinador de posgrado de la Unidad Juárez, Abelardo Loya Peña, mientras que el asesor académico, Sergio Guillermo Armendáriz Díaz, se encargó de la presentación del libro, iniciando con la semblanza del autor, quien nació en el barrio «El Pacífico» de la ciudad de Chihuahua, egresó en 1964 de la Escuela Primaria Juan Alanís, cuya biblioteca lleva su nombre desde el 2015.

Posterior a la presentación protocolaria de la obra, se realizó una sesión de preguntas y respuestas, así como la firma de varios ejemplares que adquirieron quienes asistieron.

Entre las obras Corral se encuentra: «Batopilas en el siglo XXI», «Rumbo a Batopilas, Memorias de un maestro rural», «Un viaje al paraíso Chihuahuense…Barranca de Batopilas» que tuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Autobiografía Alejo Carpentier en agosto de 2007.