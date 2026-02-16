Movil - LB1A -
febrero 16, 2026 | 16:35
Firman UT Paso del Norte y Conalep convenio para fortalecer continuidad académica

Universitas

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Impulsarán intercambio de conocimientos, capacitación y servicio social entre ambas instituciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) firmaron un convenio de colaboración académica y científica con el objetivo de desarrollar actividades didácticas, de investigación y vinculación interinstitucional.

El acuerdo busca incentivar a estudiantes del Conalep a continuar su formación profesional en la UTPN, mediante esquemas de acompañamiento, intercambio de experiencias y fortalecimiento de competencias técnicas.

Como parte del convenio, ambas instituciones realizarán conferencias, seminarios, cursos y encuentros académicos para fomentar el intercambio de ideas y el acceso a conocimiento especializado.

También se contemplan proyectos conjuntos de capacitación y asesoría, además de facilidades para que estudiantes del Conalep realicen su servicio social en el campus universitario, así como la posibilidad de que alumnado de la UTPN participe en actividades en planteles del subsistema de educación media superior.

La UT Paso del Norte pondrá a disposición de los preparatorianos sus instalaciones, infraestructura y espacios destinados a la labor científica, a fin de que puedan efectuar prácticas, talleres y ponencias que fortalezcan su formación técnica.

En el acto protocolario participaron directivos de ambas instituciones, así como egresados que compartieron su experiencia académica en los dos planteles, destacando la continuidad formativa en áreas como Mecatrónica y otras ingenierías tecnológicas.

