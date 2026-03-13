Egresan 184 nuevos profesionistas de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

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Las y los graduados concluyeron estudios en programas de TSU, licenciatura e ingeniería.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) celebró la graduación de 184 estudiantes correspondientes a las generaciones Mayo–Agosto 2025 y Septiembre–Diciembre 2025, quienes concluyeron sus estudios en los niveles de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciatura e ingeniería.

La ceremonia se llevó a cabo en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres ubicado en el Parque Central Poniente, donde las y los graduandos participaron en el acto académico acompañados por familiares y amigos.

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Del total de egresados, 115 corresponden al nivel de Técnico Superior Universitario, en programas como Operaciones Comerciales Internacionales, Procesos Industriales, Mecatrónica, Administración y Tecnologías de la Información.

Asimismo, 69 estudiantes concluyeron programas de licenciatura e ingeniería, entre ellos Gestión de Negocios y Proyectos, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Logística Internacional.

Durante el evento, Sandro Quintero, director de Ingeniería Aplicada de la empresa Festo USA, dirigió el mensaje titulado “Discurso para el futuro y la vida profesional”, orientado a motivar a las y los jóvenes en el inicio de su trayectoria laboral.

La egresada Diana Cortés Reyes, de Ingeniería en Logística Internacional, ofreció el mensaje de generación tras obtener la Mención Honorífica de Excelencia con promedio de 9.9.

También recibieron este reconocimiento Nancy Viridiana González Rodríguez, de TSU en Administración; Dulce María Salas Quintero, de TSU en Operaciones Comerciales Internacionales; y Laura Angélica Martínez Acosta, de Ingeniería Industrial, quienes alcanzaron la misma calificación general.

La ceremonia concluyó con la toma de protesta a los 184 nuevos profesionistas por parte del rector de la UTPN, Francisco Llera, quien los exhortó a ejercer su profesión con compromiso, orgullo y responsabilidad hacia su comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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