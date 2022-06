Trabajó en el polígono de la colonia Granjero, Aeropuerto y Ampliación Aeropuerto



Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) –La regeneración urbana en tres colonias adjuntas para prevenir la violencia de género, fue el tema en el que se centró la investigación de Ariadna Deyanira Moreno González, y con la que consiguió su titulo como licenciada en Diseño Urbano y del Paisaje.

El proyecto de la estudiante une al polígono habitacional a través de corredores seguros dentro de un diseño integral que se basó en estudios de índices de criminalidad, feminicidios, pobreza y marginación. Asimismo, se observó el contexto social, climático y urbano.

Ariadna Moreno González contó con el asesoramiento de la profesora Marisol Rodríguez; las propuestas se exponen en tres ópticas:

- Publicidad - HP1

Distribución de nuevos núcleos comerciales y de actividad social mediante cambios de uso de suelo e intervención de lotes baldíos priorizando es espacios para la mujer.

Rediseño de vialidades existentes y no pavimentadas con sus respectivas intersecciones viales, dando pie a la integración de los corredores seguros.

Diseño de parques vecinales y espacios de juego infantil con enfoque de género interconectados y con infraestructura verde.

En el lugar de estudio se encontró vegetación no apta para la región, falta de pavimentación, comercios de primera necesidad cerrados y banquetas inapropiadas para caminar. 302 viviendas no están habitadas, lo que representa el 18 %. Existe una población aproximada a los 5 mil habitantes donde el 38 % se concentra en personas de los 30 a 59 años de edad, seguido por un 25 % representado por quienes se encuentran entre los 15 y 29.

Aunque no se estimó el presupuesto para realizar los corredores, la estudiante destacó que se trata de un proyecto factible y sostenible en los beneficios que traería en el tema de seguridad de género y mejor calidad de vida para la comunidad.