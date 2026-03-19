Celebra UTPN su 13 aniversario con reconocimiento a comunidad académica

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Universidad destaca formación de más de 4 mil profesionistas y firma convenio digital.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) conmemoró su 13 aniversario con una ceremonia en la que participaron estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades estatales.

Durante el evento, realizado en el área de biblioteca, se recordó que la institución inició operaciones en 2012 y fue formalmente constituida en marzo de 2013, consolidándose como una opción educativa en la región fronteriza.

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Como parte de la celebración, se llevó a cabo la firma de un convenio con la Coordinación de Política Digital del Estado, que permitirá implementar la Firma Electrónica Avanzada (FEA) en sus procesos, con el fin de fortalecer la eficiencia y seguridad en trámites institucionales.

También se entregaron reconocimientos a personal académico y administrativo con cinco y 10 años de trayectoria, en reconocimiento a su labor dentro de la universidad.

El rector Francisco Llera Pacheco otorgó la “Presea Coyote” a funcionarios estatales por su apoyo a la institución, destacando su contribución al desarrollo académico y tecnológico.

“Los 13 años de la UTPN reflejan un crecimiento académico y consolidación como institución formadora”

Durante la ceremonia se destacó que la universidad ha egresado 20 generaciones de Técnico Superior Universitario y 16 de licenciatura, lo que representa más de 4 mil 300 profesionistas incorporados al desarrollo económico de Ciudad Juárez.

Las autoridades subrayaron que el crecimiento de la UTPN responde al esfuerzo conjunto de su comunidad, así como a su enfoque en la formación técnica, innovación y vinculación con el sector productivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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