Celebra UTCJ 27 años de formación y vinculación con la comunidad juarense

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La universidad realizará cuatro días de actividades académicas, deportivas y culturales abiertas a estudiantes y familias de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) conmemorará su 27 aniversario con un programa de actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas que se desarrollará del 8 al 11 de junio en sus instalaciones, con la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general.

Durante cuatro días, el campus de los Toros Bravos albergará conferencias, torneos deportivos, talleres, exposiciones, presentaciones artísticas y eventos de convivencia que se llevarán a cabo desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.

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El rector de la UTCJ, Óscar Ibáñez Hernández, destacó que la institución llega a este aniversario consolidada como una de las principales universidades tecnológicas de la región fronteriza, con una trayectoria enfocada en la formación de profesionistas vinculados a sectores estratégicos de la economía local y estatal.

“La institución llega a su vigésimo séptimo aniversario consolidada como una de las universidades tecnológicas más importantes de la región fronteriza”.

A lo largo de casi tres décadas, la universidad ha fortalecido su oferta educativa mediante programas alineados con las necesidades de la industria, la innovación tecnológica y el desarrollo regional, lo que le ha permitido convertirse en una de las principales opciones de educación superior para miles de jóvenes de Ciudad Juárez.

Como parte de los festejos se desarrollarán encuentros deportivos, conferencias especializadas, talleres de capacitación, espacios para emprendedores, actividades musicales y presentaciones editoriales dirigidas a distintos sectores de la población.

Uno de los eventos centrales será la denominada “Operación Territorio Bravo”, programada para el 10 de junio. Durante esta jornada, estudiantes, docentes y trabajadores recorrerán colonias cercanas al campus para invitar a los vecinos a participar en las celebraciones y difundir la oferta educativa de la institución.

La fecha principal del aniversario será el 11 de junio, cuando se llevará a cabo la Carrera Aniversario UTCJ, la premiación de competencias deportivas y diversas exhibiciones culturales. Entre las actividades previstas destacan presentaciones musicales, la participación de la Banda de Guerra institucional y la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Los festejos concluirán con uno de los momentos más simbólicos del aniversario: el corte del pastel conmemorativo por los 27 años de la institución”.

La jornada de cierre incluirá además un flashmob, espectáculos en vivo, sesiones musicales con DJ y un Festival de Stand Up con la participación de comediantes locales, así como una presentación de mariachi, danza aérea y juegos pirotécnicos.

Con estas actividades, la UTCJ busca celebrar su historia institucional y fortalecer los vínculos con la comunidad juarense, destacando su contribución a la formación de profesionistas y al desarrollo económico, social e industrial de la frontera norte del país.

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