Al ritmo del rock, la UACJ celebra sus 49 años 

Classic Rock es el nombre que llevó este tradicional concierto, que consiguió un lleno total en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda en la única presentación que tuvo el pasado 14 de octubre.

Para hacer posible la interpretación de 17 clásicos internacionales, también participó en esta celebración la Banda de Rock de la UACJ, quienes se apoderaron del escenario y del público con la caracterización y entusiasmo que pusieron a cada una de las melodías que tocaron.

Más de 50 músicos sacaron a relucir la euforia y emoción de los presentes al entonar las canciones Journey Greatest Hits; Smoke in wáter; I can’t get no (satisfaction); Strawberry fields forever; Money; Hotel California; Highway to hell; Eleanor Rigby; Eye of the tiger; Crazy Little thing called love; Stairway to heaven; I was made for loving you; Nights in the with satin; Touch me; Back in black; All you need is love y We are the champions.