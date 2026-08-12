Abandera Estado a estudiantes de la UTCH que viajarán a China

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La delegación participará en el programa HUST 3+3, con aprendizaje de mandarín y prácticas profesionales en empresas tecnológicas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Un grupo de 44 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua fue abanderado por autoridades estatales antes de viajar a China, donde participará en el Programa de Movilidad Internacional HUST 3+3.

La ceremonia se realizó en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno y fue encabezada por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, quien tomó protesta a las y los jóvenes participantes.

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Como parte del acto, las autoridades entregaron de manera simbólica los pergaminos de “Embajador Universitario”, con lo que las y los estudiantes asumieron el compromiso de representar a Chihuahua y México con honestidad, profesionalismo y responsabilidad.

El Programa HUST 3+3 contempla una estancia de seis meses en China, dividida en dos etapas. La primera consiste en tres meses de aprendizaje intensivo del idioma chino mandarín en la Huazhong University of Science and Technology.

La segunda etapa incluye tres meses de prácticas profesionales en alguna de las 50 empresas ubicadas en el Parque Científico de dicha institución, vinculadas con los sectores tecnológico e industrial.

“Lo que están por vivir es mucho más que un viaje; es la oportunidad de ampliar sus horizontes, conocer una cultura distinta, fortalecer su formación profesional y descubrir nuevas maneras de entender la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Márquez Lizalde felicitó a la tercera generación del programa, que inició con 17 estudiantes en su primera edición y posteriormente creció a 39 participantes en la segunda, hasta alcanzar los 44 alumnos que integran la delegación actual.

El funcionario destacó que, bajo la visión del Gobierno del Estado de acompañar el talento con oportunidades reales, cada estudiante recibirá una beca de 50 mil pesos para respaldar gastos relacionados con su estancia internacional.

Por su parte, el rector de la UTCH, Kamel Athié Flores, reconoció el respaldo institucional que ha permitido consolidar las políticas de internacionalización de la universidad, así como el trabajo de quienes impulsaron el programa desde sus orígenes.

Durante la ceremonia también se agradeció la colaboración de Renato Chávez Barrón, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, y de René Molina Jáquez, promotor del programa HUST 3+3 en Chihuahua.

En representación de la delegación estudiantil, Mildred Villaseñor Ruiz expresó su agradecimiento a las autoridades, instituciones participantes y familias, al destacar el esfuerzo realizado para concretar esta oportunidad académica y profesional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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