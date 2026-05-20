Presentará Festival Arte+Arte danza contemporánea, monólogos y teatro en el CMA

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El programa de este jueves incluirá propuestas escénicas estudiantiles abiertas al público a partir de las 6:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a asistir este jueves 21 de mayo a una nueva jornada del Festival Arte+Arte en el Centro Municipal de las Artes (CMA), donde estudiantes presentarán espectáculos de danza contemporánea, monólogos y teatro.

Las actividades iniciarán a las 6:00 de la tarde con la puesta en escena “Dogma”, propuesta de danza contemporánea desarrollada por alumnas y alumnos del área de danza, quienes ofrecerán un montaje caracterizado por la fusión de distintas técnicas y estilos escénicos.

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El programa contempla además la presentación de monólogos interpretados por estudiantes de teatro del CMA, entre ellos “La mujer que amaba demasiado”, de la autora Beatriz Bergamin, a cargo de la alumna Camila Rodríguez.

Asimismo, el estudiante Leo Fernández presentará “La última cinta de Krapp”, obra del dramaturgo Samuel Beckett, como parte de las actividades escénicas programadas para esta jornada cultural.

La actividad concluirá con la lectura dramatizada “De la página a la voz”, ejercicio artístico mediante el cual el público podrá acercarse al trabajo literario y escénico desarrollado por el alumnado del Centro Municipal de las Artes.

“El festival representa el cierre semestral de actividades académicas y artísticas del Centro Municipal de las Artes”.

El IPACULT destacó que el Festival Arte+Arte tiene como propósito visibilizar el desarrollo técnico, académico y creativo de las y los estudiantes de las distintas disciplinas impartidas en el CMA, mediante presentaciones abiertas al público y procesos de exhibición profesional.

La dependencia municipal señaló que este tipo de actividades fortalece la experiencia formativa del alumnado fuera del aula, además de fomentar la convivencia interdisciplinaria y acercar a la comunidad juarense a las expresiones culturales y artísticas generadas en la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró que el festival busca consolidar espacios de difusión cultural accesibles para toda la ciudadanía, al tiempo que impulsa la formación de nuevas generaciones de artistas locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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