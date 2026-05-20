Disfrutan juarenses de danza, jazz y teatro en el Festival Arte+Arte del CMA

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Estudiantes del Centro Municipal de las Artes presentaron espectáculos de danza, música y teatro ante una amplia asistencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó una nueva jornada del Festival Arte+Arte en el Centro Municipal de las Artes (CMA), donde estudiantes de distintas disciplinas ofrecieron presentaciones de danza, música y teatro ante una positiva respuesta del público.

La actividad formó parte del cierre semestral del CMA y tuvo como propósito mostrar el desarrollo académico, técnico y artístico del alumnado que se forma en esta institución cultural.

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La velada inició con la presentación de “Trilogía del Alma”, un ensamble interpretado por estudiantes de danza que ofrecieron una propuesta centrada en la expresión corporal y la sensibilidad artística, resultado del trabajo desarrollado durante el semestre.

Posteriormente, el Ensamble de Jazz de la licenciatura en música interpretó un repertorio integrado por piezas clásicas, entre ellas Autumn Leaves, Stormy Weather, Killing Me Softly With His Song, Take Five, Fly Me to the Moon y When It’s Cold I Like to Die, recibiendo reconocimiento por parte de las y los asistentes.

La jornada concluyó con la puesta en escena “Abuelita de Batman”, obra original de Alejandro Licona dirigida por Alicia Jiménez y presentada por estudiantes de teatro, quienes desarrollaron una propuesta escénica enfocada en la conexión con el público mediante elementos dinámicos y emotivos.

“El Festival Arte+Arte forma parte del cierre semestral del Centro Municipal de las Artes”.

El IPACULT destacó que este tipo de actividades permiten generar espacios de exhibición y vinculación directa con la comunidad, fortaleciendo la formación profesional de las y los estudiantes y promoviendo el acceso de la ciudadanía a expresiones culturales y artísticas.

La dependencia municipal señaló que mediante estos eventos se busca impulsar el talento local y contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de artistas en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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