Presentan exposición retrospectiva “Tutti Frutti Pictórico” en el MAHCH

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal exhibe obra de Omar Baca Jáquez hasta el 8 de marzo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) abrió al público la exposición “Tutti Frutti Pictórico. Entre el juego y la imagen”, una retrospectiva del artista Omar Baca Jáquez que reúne obras creadas en distintos momentos de su trayectoria.

Originario de Chihuahua y con vínculos formativos en Ciudad Juárez, ciudad que identifica como su segunda patria, Baca Jáquez presenta una selección que marca un retorno público a la pintura, luego de un periodo en el que su producción permaneció en el ámbito personal.

La muestra destaca por su diversidad técnica y formal, ya que integra óleo, acuarela, gouache y técnica mixta, en piezas que transitan entre la figuración y propuestas cercanas a lo abstracto. El uso del color, frecuentemente directo y sin mezclas, es uno de los ejes que articulan paisajes, autorretratos, flora, fauna y composiciones experimentales.

Desde la dirección del museo, se subrayó que la exposición representa un ejercicio de apertura hacia procesos creativos que dialogan con públicos diversos y con experiencias cotidianas.

La exposición permanecerá abierta hasta el 8 de marzo, en el horario habitual del recinto: de martes a sábado, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y domingos de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

A través de esta exhibición, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez refrenda su política de impulso a la creación artística local, consolidando al MAHCH como un espacio de encuentro cultural y difusión de propuestas contemporáneas en la frontera.

