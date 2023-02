No te pierdas los lunes de teatro

Ayer por la tarde se presentó en el Centro Cultural “Ernesto Ochoa Guillemard” la primera función del programa Salvemos los lunes de Teatro con la obra original de Edeberto “Pilo” Galindo, El Teatro Mata, evento organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

Ciudad Juárez, Chih .- El montaje ganador en el año 2008 del primer lugar en el Festival de Teatro de la Ciudad, también ganador del primer lugar en la Muestra Estatal de Teatro, llegó al escenario para compartir con el público fronterizo el trabajo tanto del director como de los actores que participan en esta pieza, dio a conocer Miguel Angel Mendoza Rangel, director del IPACULT.

Los asistentes pudieron disfrutar de El Teatro Mata, que cuenta la historia de Diego Argüelles, un actor que se ha hecho viejo en la profesión teatral. Diego es acompañado por su propio pensamiento -otro de los personajes- que va relacionado con todo cuanto acontece en aquella banca.

- Publicidad - HP1

Esta obra combina el drama con el humor, en la que el pensamiento dice todo lo que él no puede o no quiere decir en su interlocución con transeúntes que pasan frente a él, algunos reconociéndolo y otros no.

Las actuaciones fueron de Salvador Baccio, Abraxas Trías, Osvaldo Esparza, Laura Galindo y Aarón Alonso, todos con gran trayectoria en las artes escénicas; acompañados del violinista Rodrigo Sánchez.

El programa Salvemos los lunes de Teatro, tiene como objetivo darle vida a uno de los días en los que la mayor parte de las actividades artísticas y culturales se encuentran pausadas, comentó el funcionario.

Mendoza Rangel comentó que cada primer lunes de mes, durante este año, los espectadores podrán acudir a presenciar de este maravilloso arte, de forma gratuita.

La cartelera para este y todos los eventos del instituto, favor de ingresar a la página oficial www.ipacult.org o en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok.