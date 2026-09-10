Llevará IPACULT exposición infantil “Puntos cardinales” al MAHCH

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La muestra reúne más de 50 obras creadas por niñas, niños y adolescentes en espacios de albergue

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez llevará al Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal la exposición infantil “Puntos cardinales”, una muestra integrada por obras realizadas por niñas, niños y adolescentes que participaron en procesos de creación artística en espacios de albergue.

La inauguración se realizará el jueves 17 de septiembre a las 6:00 de la tarde en el MAHCH, donde la exposición permanecerá abierta al público hasta el 11 de octubre.

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La muestra reúne más de 50 piezas seleccionadas de un conjunto superior a 300 obras elaboradas durante el programa “Espacios de Libertad y Creatividad”, desarrollado en el albergue Casa del Menor Migrante del DIF.

El proyecto fue impulsado durante 2026 mediante el programa Alas y Raíces, de la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil, con la participación de hasta 39 niñas en situación de albergue.

De acuerdo con el instituto, también se realizaron actividades en el Albergue DIF Nohemí Álvarez Quillay, donde participaron niñas, niños y adolescentes, así como mujeres y hombres, en grupos de hasta 25 personas por sesión.

Las obras reflejan emociones, experiencias, sueños y situaciones de la vida cotidiana de sus creadores, a través de colores, formas y composiciones utilizadas como medio para expresar aquello que en ocasiones resulta difícil comunicar con palabras.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la iniciativa busca fortalecer a niñas, niños y adolescentes en situación de albergue mediante el arte, al ofrecerles un espacio seguro para expresar libremente sus emociones y mostrar el resultado de su trabajo.

“Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es empoderar a niñas, niños y adolescentes en situación de albergue mediante el arte”, destacó la funcionaria.

La exposición aborda temas como pérdidas, frustraciones, confrontaciones y dificultades, pero también incorpora elementos vinculados con la esperanza, la alegría, la convivencia y la posibilidad de construir un futuro distinto.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, invitó a las familias y a la comunidad juarense a acudir a la muestra para conocer las historias, emociones y esperanzas plasmadas por quienes participaron en el proyecto.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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