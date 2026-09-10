Entrega alcalde campo de beisbol Las Arcadas hecho con Presupuesto Participativo

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La obra ganadora del Presupuesto Participativo tuvo una inversión de más de 6.1 millones de pesos en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó el nuevo campo de beisbol Las Arcadas, obra realizada como parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo.

El espacio se ubica entre las calles Camino a la Rosita y Camino Prolongación Ortiz Rubio, donde anteriormente existía un predio sin infraestructura deportiva formal.

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La obra tuvo una inversión de 6 millones 181 mil pesos y contempla un campo de beisbol, mesas de picnic, tres cajas de bateo, módulo de juegos, andadores de concreto, techumbres y reflectores.

Además, el proyecto incluyó la instalación de pasto sintético y arcilla en distintas áreas, con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

Durante la entrega, el alcalde señaló que la recuperación de espacios públicos también representa una forma de atender a niñas, niños y jóvenes, al fomentar el deporte y generar entornos adecuados para la convivencia.

“Al recuperar espacios públicos se habla del rescate de niñas y niños”, expresó el alcalde durante el acto de entrega.

Alba Araceli Sánchez, proponente del proyecto, agradeció al Gobierno Municipal por los trabajos realizados en el campo Las Arcadas y en otros espacios dedicados al beisbol, al señalar que niñas y niños ya utilizan las nuevas instalaciones.

“Niñas y niños ya están haciendo uso de la edificación”, destacó la proponente del proyecto.

En el evento estuvieron presentes Angélica Mendoza, esposa del alcalde; Sergio Sánchez, presidente de la liga de beisbol Satélite; Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana, y Omar Esparza, director de Edificación de Obras Públicas.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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