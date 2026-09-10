Mantiene Protección Civil atención por lluvias en Ciudad Juárez

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La dependencia retiró un árbol que obstruía una vialidad y realizó trabajos de desagüe en Paseo de la Victoria

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil continuó este jueves con la atención de reportes y afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Como parte de las labores posteriores a las precipitaciones, personal de la dependencia acudió al cruce de Xicoténcatl y David Herrera Jordán, donde un árbol derribado obstruía la vialidad.

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Los elementos realizaron las maniobras necesarias para retirar el árbol y liberar el paso, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones en el sector.

Otra intervención se llevó a cabo en el cruce de Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, donde se registró una acumulación aproximada de 20 centímetros de agua sobre la vialidad.

De acuerdo con el reporte, el encharcamiento afectó dos carriles en sentido de sur a norte, por lo que personal de Protección Civil utilizó una motobomba para realizar trabajos de desagüe.

Las maniobras permitieron avanzar en la reducción del nivel del agua y en la liberación de los carriles afectados, como parte de las acciones de respuesta implementadas tras las lluvias.

La dependencia mantiene activo el operativo de atención en zonas donde se presentaron acumulamientos de agua, vehículos varados y afectaciones viales durante las últimas horas.

Protección Civil reiteró que continuará atendiendo reportes derivados de las precipitaciones, con prioridad en puntos donde existan riesgos para la circulación, viviendas o infraestructura urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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