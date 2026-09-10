Concluye IPACULT taller de portafolios para proyectos expositivos

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La actividad se realizó en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan como parte de la programación De Oriente a Poniente

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez concluyó la segunda sesión del taller “Creación de Portafolios para Proyectos Expositivos”, realizado en coordinación con el Centro Comercial Las Misiones.

La actividad tuvo como sede la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan y dio continuidad al proceso iniciado en la primera sesión, enfocado en fortalecer las herramientas profesionales de creadoras y creadores visuales para la presentación de sus proyectos.

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El taller fue impartido por Itzel Olvera, quien orientó a las y los participantes en la elaboración, organización y fortalecimiento de sus portafolios artísticos, con énfasis en la manera de presentar su trayectoria, producción y propuestas creativas.

Durante esta segunda jornada, las y los asistentes presentaron los proyectos desarrollados a partir del trabajo realizado en el taller, aplicando herramientas para estructurar y comunicar de forma más clara sus propuestas expositivas.

Como parte de la dinámica, se contempló la selección de dos proyectos participantes, cuyos responsables recibirán acompañamiento para contribuir a su desarrollo y consolidación.

El objetivo de este seguimiento es fortalecer las posibilidades de que las propuestas seleccionadas puedan llegar a nuevos espacios de exhibición, como parte del impulso a la profesionalización de la comunidad artística local.

El taller forma parte de la programación multidisciplinaria “De Oriente a Poniente”, que se desarrolla del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de Ciudad Juárez.

Dicha programación se realiza en el marco de las actividades conmemorativas por los 25 años del Centro Municipal de las Artes, con una agenda orientada a la formación, promoción y difusión cultural.

A través de estas iniciativas, el Gobierno Municipal, mediante el IPACULT, busca impulsar la formación continua de la comunidad artística y generar espacios para que creadoras y creadores desarrollen proyectos que fortalezcan la oferta cultural de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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