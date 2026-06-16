Invitan al Festival CruzArte con actividades culturales y servicios gratuitos en la colonia Azteca

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Música, danza, atención médica y otros apoyos estarán disponibles para las familias juarenses este 20 de junio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios, en coordinación con el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), invitó a la ciudadanía a participar en el Festival CruzArte, una jornada que combinará actividades artísticas, culturales y servicios gratuitos para la comunidad.

El evento se realizará el próximo 20 de junio a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Centro Comunitario Azteca, ubicado en la calle Acolhuas número 2540, en la colonia Azteca.

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El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que el objetivo de la iniciativa es acercar la cultura y diversos servicios de bienestar a los distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo la convivencia entre las familias.

“A través de CruzArte buscamos que nuestros centros comunitarios sean espacios donde las familias puedan disfrutar de actividades artísticas de calidad, al mismo tiempo que reciben servicios que contribuyen a su bienestar”, expresó.

El programa artístico contempla presentaciones musicales y de danza a cargo de talento local y agrupaciones invitadas, entre ellas Dorian & Los Rebel Boys, Ausencio Navarrete, el Ballet Folklórico Ka’rea y Dinastía Ríos.

Asimismo, participarán los ganadores del certamen La Voz Kids, Teens & Youths: Valeria Olivas, Jonathan Gael Delgado y Mía Andrade, quienes ofrecerán presentaciones para los asistentes.

De manera paralela, las familias podrán acceder gratuitamente a diversos servicios de salud y atención comunitaria, entre ellos consultas médicas y dentales, retiro de verrugas, vacunación contra influenza y virus del papiloma humano (VPH), además de exámenes de la vista y donación de lentes.

La jornada busca promover la participación ciudadana y ampliar el acceso a actividades culturales y servicios básicos en un entorno familiar y comunitario.

Las autoridades municipales invitaron a la población a asistir y aprovechar tanto la oferta artística como los apoyos disponibles durante esta edición del Festival CruzArte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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