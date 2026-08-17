Invita IPACULT a taller de encuadernación artesanal Susurros del alma

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El taller gratuito iniciará el sábado 22 de agosto en la Sala de Arte Germán Valdez “Tin Tan” y constará de seis sesiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a participar en el taller de encuadernación artesanal, escritura creativa y elaboración de cuadernillos ecológicos “Susurros del alma”.

La actividad tiene como propósito fomentar la creatividad, la escritura reflexiva y el aprovechamiento de materiales reciclados, mediante un proceso práctico de elaboración de libros y cuadernillos.

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El taller iniciará el próximo sábado 22 de agosto a la 1:00 de la tarde en la Sala de Arte Germán Valdez “Tin Tan”, ubicada en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

El programa estará integrado por seis sesiones, que se desarrollarán los sábados 22 y 29 de agosto, así como el 5, 12, 19 y 26 de septiembre, en horario de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Durante las clases se enseñarán técnicas sencillas de encuadernación inspiradas en antiguos grimorios y cuadernos de viaje, con el objetivo de que las y los participantes elaboren sus propias piezas artesanales.

Como parte del taller, las personas inscritas podrán diseñar un grimorio artesanal y crear un cuadernillo ecológico personalizado mediante el uso de cartón, papel, textiles reutilizados y elementos decorativos accesibles.

El IPACULT informó que las personas interesadas deberán registrarse previamente a través del formulario habilitado para la actividad.

La encuadernación artesanal consiste en unir, mediante diferentes técnicas de costura, los fascículos que conforman un libro, oficio que cuenta con una larga tradición histórica vinculada con la evolución del formato códice, la encuadernación copta, la imprenta y la industrialización del siglo XIX.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de actividades buscan acercar a la ciudadanía a los espacios culturales mediante propuestas creativas y de sano esparcimiento.

La funcionaria señaló que el taller también contribuye al conocimiento de la creación artística y al fomento del interés por el mundo de los libros.

La Sala de Arte Germán Valdez “Tin Tan” mantiene horario regular de atención los lunes y martes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde; de miércoles a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y sábados y domingos de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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