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Invita IPACULT a función de cine familiar en Parajes de San Isidro

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POR Redacción ADN / Agencias
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La actividad gratuita forma parte del programa Barrioteca y busca fortalecer la convivencia comunitaria mediante cultura y recreación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la comunidad a participar en una función gratuita de cine familiar que se realizará este jueves 25 de junio en el domo de Parajes de San Isidro.

La proyección se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde en Cerrada del Parque 4, ubicada en la calle Yucamini 2560, entre Parajes de San Isidro, Volcán Fuji y Volcán Tacamas.

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La actividad forma parte del programa Barrioteca, una iniciativa orientada a fortalecer la convivencia comunitaria mediante actividades culturales, recreativas y de integración social en distintos sectores de la ciudad.

El evento se desarrolla en coordinación con el campamento juvenil organizado por el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C., y está dirigido a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias de la zona.

Además de la función cinematográfica, se ofrecerán actividades lúdicas enfocadas en promover la participación ciudadana, el esparcimiento y la convivencia entre vecinos.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de acciones permiten acercar la cultura y el entretenimiento a colonias y fraccionamientos, mediante espacios seguros y accesibles para las familias.

La dependencia municipal destacó que el objetivo es contribuir al fortalecimiento del tejido social, a través de experiencias recreativas que fomenten la integración comunitaria y el uso positivo de los espacios públicos.

Con esta colaboración, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar actividades culturales abiertas a la ciudadanía y facilitar el acceso a expresiones artísticas y recreativas en diversos puntos de Ciudad Juárez.

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