Invita IPACULT a disfrutar una Noche de Museo en la Sala de Arte Tin Tan

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El recorrido nocturno incluirá visitas guiadas, una exposición fotográfica y un cierre musical el próximo 20 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a participar en la Noche de Museo, actividad que se realizará el próximo lunes 20 de julio, a las 7:00 de la tarde, en la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”, con una programación que combinará historia, arte y música.

La jornada contempla un recorrido nocturno por las salas “Orígenes de Tin Tan en Ciudad Juárez”, “El Estrellato de Tin Tan” y la sala de cine “El Barco de la Ilusión”, donde los asistentes podrán conocer aspectos de la vida y trayectoria del actor y comediante juarense.

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“Esta actividad tiene como propósito acercar a la ciudadanía al acervo de la Sala de Arte mediante una experiencia distinta que combine convivencia, música e historia”.

Como parte del programa, el público también podrá visitar la exposición fotográfica “Lo que Permanece”, integrada por obras de las artistas Mónica Lozano, Mabel Weber y Adriana Álvarez, además de disfrutar un cierre musical con un DJ Set de Laboratorios Camacho.

La encargada de despacho del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de actividades busca fortalecer el vínculo de la comunidad con el patrimonio histórico y artístico de la ciudad, al tiempo que promueve espacios de convivencia y acceso a la cultura.

Asimismo, destacó que realizar eventos en horarios nocturnos permite que trabajadores, estudiantes y personas con actividades durante el día tengan mayores oportunidades de asistir a los espacios culturales del municipio.

“También se busca fortalecer el vínculo de la comunidad con la memoria colectiva y fomentar el encuentro ciudadano a través de propuestas culturales innovadoras”.

La Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”, inaugurada en agosto de 2017, resguarda un acervo dedicado al reconocido artista juarense, integrado por fotografías, carteles cinematográficos, medallas, un traje original, documentos personales y una galería para exposiciones temporales, además de una sala de cine con proyecciones diarias de películas protagonizadas por el llamado “Pachuco de Oro”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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