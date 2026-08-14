Invita IPACULT a disfrutar Tarde de Museos en el Valle de Juárez

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La jornada cultural se realizará este domingo en el Museo Regional del Valle de Juárez, con recorridos, talleres y música en vivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la comunidad a participar en una nueva edición de Tardes de Museos, que se llevará a cabo este domingo 16 de agosto en el Museo Regional del Valle de Juárez.

La actividad iniciará a las 3:00 de la tarde en el recinto ubicado en el ejido San Agustín, donde se ofrecerá una jornada cultural dirigida a personas de todas las edades.

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El programa busca acercar a la ciudadanía a los espacios culturales del municipio y fortalecer la convivencia comunitaria mediante actividades de aprendizaje, arte, patrimonio, música y participación familiar.

Como parte de la jornada, los asistentes podrán participar en un recorrido guiado y una actividad de exploración, además de un taller artístico o actividad educativa relacionada con el museo.

La programación artística incluirá la participación de la Rondalla Voces del Desierto, Desierto Norteño y los cantantes solistas Sebastián Márquez, Iliana Santillán y Ángela Robles, quienes presentarán una muestra de talento local.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que el programa tiene como propósito convertir los museos municipales en espacios vivos de encuentro ciudadano, donde las familias puedan aprender, convivir y disfrutar distintas expresiones artísticas.

“Tardes de Museos tiene como objetivo transformar estos recintos en espacios vivos de encuentro ciudadano”, destacó Olivas.

La funcionaria explicó que una de las prioridades es acercar nuevos públicos a los museos municipales, especialmente familias, niñas, niños, jóvenes y comunidades con menor participación en este tipo de espacios.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, continuará impulsando actividades orientadas a que la ciudadanía conozca, disfrute y se apropie de los espacios culturales de Juárez, mediante experiencias que acerquen el arte y la cultura a las familias.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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