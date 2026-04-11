Invita IPACULT a disfrutar “Las cosas de volar” en el Festival del Siglo de Oro

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La obra infantil se presentará este sábado con entrada gratuita en el Auditorio Cívico Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) extendió la invitación a la comunidad para asistir a la presentación de “Las cosas de volar”, una propuesta escénica dirigida a público infantil y juvenil dentro del 50 Festival Internacional de Drama Español del Siglo de Oro.

La obra, a cargo de la compañía queretana El Palacio de los Títeres, se llevará a cabo este sábado 11 de abril a las 19:00 horas en el Auditorio Cívico Municipal Lic. Benito Juárez, con acceso gratuito para las y los asistentes.

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La puesta en escena plantea una historia centrada en la imaginación y la convivencia familiar, a través de los personajes de la abuela Cleofas y su nieto Alí, quienes transforman su cocina en un espacio de aventuras inspiradas en “El Quijote de la Mancha”.

La obra propone un viaje lleno de creatividad donde los personajes enfrentan desafíos en busca de un misterioso ladrón.

Durante el desarrollo de la trama, los protagonistas emprenden la búsqueda de una receta especial, utilizando elementos cotidianos y recursos del juego teatral para construir un universo escénico dinámico y accesible.

Con una duración aproximada de 50 minutos, la producción destaca por acercar a las nuevas generaciones a los clásicos de la literatura desde una perspectiva lúdica y contemporánea, favoreciendo la participación e interés del público infantil.

A través de esta programación, IPACULT refuerza su estrategia de promover el acceso a las artes escénicas y fomentar espacios culturales incluyentes, dirigidos a niñas, niños y jóvenes en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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