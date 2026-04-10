Inicia el Festival Internacional de Drama Español del Siglo de Oro en Ciudad Juárez

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La edición número 50 arrancó con funciones gratuitas y alta participación del público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una destacada asistencia y una amplia participación cultural, inició el 50 Festival Internacional de Drama Español del Siglo de Oro en el Auditorio Cívico Municipal “Lic. Benito Juárez”.

Durante la ceremonia inaugural, autoridades municipales y representantes del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) destacaron la relevancia de este encuentro, considerado uno de los más longevos en su tipo, así como su contribución a la promoción del teatro clásico.

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La titular del IPACULT subrayó que este festival representa un espacio donde el teatro del Siglo de Oro, con autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca y Cervantes, mantiene vigencia al conectar con nuevas generaciones y públicos.

“El Siglo de Oro español representó un periodo de gran florecimiento artístico y cultural, donde el teatro se consolidó como uno de los géneros más importantes”.

La inauguración incluyó la presentación de la obra “El gran teatro del mundo”, de Pedro Calderón de la Barca, una puesta en escena emblemática que plantea una reflexión sobre la vida como representación.

La función logró una respuesta positiva del público, que reconoció el trabajo del elenco y la calidad de la producción, consolidando el arranque exitoso de esta edición conmemorativa.

Al término de la presentación, se entregó un reconocimiento a las y los integrantes de la compañía participante, como parte de las actividades protocolarias del festival.

El evento continuará en los próximos días con funciones gratuitas abiertas a la comunidad, reafirmando su papel como un espacio de acceso a la cultura y de fortalecimiento del vínculo artístico en la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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