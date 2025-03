Inauguraron la exposición “Ciudad Juárez: Dulce Hogar en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, acudió a la inauguración de la exposición pictórica “Ciudad Juárez: Dulce Hogar” de la reconocida artista Paloma Vianey, la cual se llevo a cabo la noche de ayer en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde resaltó el trabajo de la artista Paloma Vianey, quien espera que sea inspiración para otros artistas locales, pues su obra ha sido reconocida en otras partes del mundo.

Por su parte, la directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, (IPACULT) Myrna Judith Barajas Martínez, dijo que esta exposición forma parte del ciclo 2025 “Fronteras borrosas: Creadores de Juárez en el mundo”, que busca proporcionar un espacio de difusión para artistas de esta frontera que han llevado su obra a distintas partes del mundo.

En el corte de listón, acompañaron al edil, Myrna Judith Barajas Martínez, directora del IPACULT, la artista Paloma Vianey y Rosa Isela Molina Alcay, presidenta de CANACINTRA.

La exposición tiene como propósito celebrar, preservar y difundir el talento artístico de la región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, resaltando la riqueza cultural y la identidad binacional, así como la evolución del arte en la zona.

Además, se pretende visibilizar y reconocer a los artistas de la frontera, promoviendo su trayectoria y sus aportaciones al arte regional e internacional.

Asimismo, la exposición explorará la identidad fronteriza desde distintas disciplinas artísticas, mostrando cómo la experiencia de vivir en una zona de tránsito influye en la expresión creativa.

Paloma Vianey, artista interdisciplinaria originaria de Ciudad Juárez y residente en Washington D.C., ha destacado por su trabajo en el ámbito internacional.

En 2018, realizó una pintura panorámica de 22 metros por 10 metros en el Puente Internacional de las Américas, además cuenta con una Maestría en Bellas Artes por la Universidad de Cornell y una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Texas en El Paso.

Ha sido artista residente en la Fundación Antonio Gala en España y The Studios of Key West en Florida, además de haber recibido becas del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, The Phillips Collection y la Fundación Elizabeth Greenshields, entre otras instituciones.

El acceso a la exposición es gratuito y las obras permanecerán en exhibición en el MAHCH hasta el 17 de marzo.

