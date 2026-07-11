Inaugura IPACULT la exposición “Lo que permanece” en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan

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La muestra multimedia conmemora los 40 años de Programa Compañeros y aborda la migración, la memoria y los derechos humanos desde una perspectiva artística.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inauguró la exposición multimedia “Lo que permanece” en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, una propuesta que conmemora el 40 aniversario de Programa Compañeros y reflexiona sobre la migración, la memoria y los derechos humanos.

La muestra reúne obras de las artistas Mónica Lozano, Mabel Weber y Adriana Álvarez, quienes presentan una visión multidisciplinaria sobre las experiencias de las personas migrantes, particularmente desde la perspectiva de las mujeres y las emociones que acompañan los procesos de desplazamiento.

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Durante la inauguración, Rebeca Ramos, presidenta del Consejo Directivo de Programa Compañeros, destacó la trayectoria de la organización, que desde 1986 desarrolla acciones de promoción de la salud, prevención, acompañamiento y defensa de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

“’Lo que permanece’ representa un encuentro entre el arte contemporáneo y la memoria colectiva”, destacó el IPACULT al presentar la exposición.

Uno de los elementos centrales de la exhibición es una trenza monumental elaborada con objetos abandonados por personas migrantes durante su trayecto, convertida en un símbolo de las historias y recuerdos que permanecen pese al desplazamiento. La ciudadanía podrá participar en la elaboración de esta pieza mediante jornadas de tejido organizadas en la propia sala de exposiciones.

La encargada del despacho del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la institución busca abrir espacios para expresiones artísticas vinculadas con la realidad social de la región y visibilizar el trabajo de organizaciones civiles con amplia trayectoria en Ciudad Juárez.

“Para el IPACULT es fundamental abrir espacios que impulsen expresiones artísticas comprometidas con la realidad social de la región”, afirmó Ogla Liset Olivas.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de julio en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan. El acceso es gratuito y podrá visitarse de lunes y martes de 9:00 a 16:00 horas, de miércoles a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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