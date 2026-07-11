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Realiza Municipio mantenimiento en parque lineal de Parajes del Sur

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POR Redacción ADN / Agencias
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Personal de Parques y Jardines efectuó labores de limpieza, poda y corte de hierba para conservar el espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento en el parque lineal ubicado entre las calles Refugio de la Libertad y Paseo del Arroyo, en el fraccionamiento Parajes del Sur, como parte del programa permanente de conservación de áreas verdes.

Las cuadrillas llevaron a cabo labores de limpieza general, corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de los residuos generados, con el objetivo de mejorar las condiciones del parque y ofrecer un entorno adecuado para las familias que acuden a este espacio.

“Estas actividades forman parte del programa permanente de conservación de áreas verdes que impulsa la Dirección de Parques y Jardines en distintos sectores de Juárez”, informó el director de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña.

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El funcionario señaló que las acciones buscan mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y contribuir a que sean utilizados de manera segura por la comunidad.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los parques, evitando arrojar basura o causar daños al mobiliario urbano y a la vegetación.

“El llamado es a preservar estos espacios en beneficio de toda la comunidad”, indicó Daniel Zamarrón Saldaña.

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