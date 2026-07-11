Lleva Municipio programa de destilichadero a la colonia Villas de Alcalá

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La Dirección de Limpia realiza un recorrido para recolectar muebles, electrodomésticos, ramas y otros objetos en desuso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia puso en marcha este sábado una jornada del programa de destilichadero en la colonia Villas de Alcalá, con el objetivo de facilitar a las familias la disposición de objetos en desuso y contribuir al mantenimiento de espacios públicos libres de residuos.

El director de la dependencia, Gibrán Solís Kanahan, informó que la actividad se realiza en atención a una solicitud de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para brindar apoyo a las y los habitantes de ese sector.

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Las cuadrillas recorren la colonia para recoger muebles, colchones, electrodomésticos, ramas, cacharros y llantas, siempre que los materiales hayan sido colocados previamente por los vecinos al pie de la banqueta para agilizar las labores de recolección.

“Si los vecinos no van a estar en casa al momento del recorrido, pueden dejar sus tiliches al pie de la banqueta para que las cuadrillas los recojan durante su paso por la colonia”, indicó Gibrán Solís Kanahan.

La dependencia invitó a las familias de Villas de Alcalá a aprovechar el servicio para deshacerse de objetos que ya no utilizan y evitar su acumulación en patios, lotes o espacios públicos.

Asimismo, la Dirección de Limpia reiteró el llamado a la ciudadanía a no arrojar residuos en la vía pública y a utilizar los programas municipales de recolección para contribuir a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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