Instala Municipio contenedores del programa Punto Limpio en cuatro sectores de Ciudad Juárez

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Los depósitos permanecerán hasta el lunes 13 de julio para facilitar la disposición de tiliches y prevenir la acumulación de residuos en la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia instaló cuatro contenedores en distintos puntos de la ciudad como parte del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la disposición adecuada de tiliches y evitar que estos residuos sean abandonados en la vía pública.

El director de la dependencia, Gibrán Solís Kanahan, informó que dos de los contenedores fueron colocados en el fraccionamiento Praderas del Sol, uno en el parque ubicado entre las calles Sol del Llano y Vistas del Sol y otro en el parque de Sol del Monte y Vistas del Sol, atendiendo una solicitud realizada por habitantes del sector.

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Los otros dos puntos de acopio fueron instalados en el fraccionamiento Las Almeras, sobre la calle Casa Blanca y avenida Villas de Francia, así como en la colonia Flores Magón, en el parque localizado entre las calles Xochicalco y Mayapán.

“En el caso de Praderas del Sol, fueron los propios vecinos quienes gestionaron la colocación de dos contenedores debido a la alta demanda”, informó Gibrán Solís Kanahan.

El funcionario explicó que los contenedores comenzaron a operar desde el viernes y permanecerán disponibles hasta el lunes 13 de julio, por lo que exhortó a la población a no dejar residuos fuera de los depósitos cuando estos se encuentren llenos, ya que ello dificulta su reemplazo.

Asimismo, señaló que el retiro de los contenedores se realiza con maquinaria especializada y que los residuos son trasladados directamente al relleno sanitario, proceso que puede requerir varias horas antes de reinstalar un nuevo depósito.

“Para solicitar la instalación de un Punto Limpio es necesario presentar al menos 20 firmas de vecinos”, recordó el director de Limpia.

La dependencia invitó a las y los habitantes a difundir el funcionamiento del programa entre sus vecinos y hacer un uso responsable de los contenedores, con el fin de contribuir a mantener limpias las colonias y prevenir la acumulación de basura en espacios públicos.

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