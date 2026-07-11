Invitan a niñas, niños y adolescentes indígenas al primer campamento de verano “Entre Raíces”

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El programa se realizará del 20 al 31 de julio en el Centro Municipal de Pueblos Originarios con actividades culturales, recreativas y deportivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal convocaron a niñas, niños y adolescentes indígenas de entre 6 y 13 años a participar en la primera edición del campamento de verano “Entre Raíces” (ZA’A NA VALI ÑON’TAVI), iniciativa orientada a fortalecer la identidad cultural y preservar las tradiciones de los pueblos originarios.

El campamento se desarrollará del 20 al 31 de julio en las instalaciones del CEMPO, ubicadas en la calle Santos Degollado número 716, en la colonia Bellavista, con un horario de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

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Durante las dos semanas de actividades, las y los participantes tomarán parte en juegos tradicionales, talleres artísticos, actividades deportivas y dinámicas de integración, con el propósito de fomentar la convivencia y el reconocimiento de sus raíces culturales.

“El programa busca generar un espacio donde las infancias y adolescencias indígenas puedan fortalecer el orgullo por su cultura y mantener vivas las tradiciones de los pueblos originarios.”

Las instituciones organizadoras señalaron que este proyecto forma parte de las acciones para promover la inclusión y ampliar las oportunidades de participación para la niñez indígena durante el periodo vacacional.

Asimismo, destacaron que el campamento permitirá el intercambio de experiencias entre integrantes de distintas comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez, fortaleciendo los vínculos culturales y comunitarios.

Las familias interesadas podrán acudir al Centro Municipal de Pueblos Originarios para solicitar información e inscribir a sus hijas e hijos en esta primera edición del programa de verano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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