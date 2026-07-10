Invitan a participar en la XVI Carrera CME Corre por tu Salud

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El evento deportivo se realizará el 19 de julio con recorridos de 3 y 10 kilómetros y forma parte del 77 aniversario del Centro Médico de Especialidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física y el Centro Médico de Especialidades (CME) convocaron a la ciudadanía a participar en la XVI Carrera Pedestre “Corre por tu Salud”, que se llevará a cabo el próximo 19 de julio, como parte de las actividades conmemorativas por el 77 aniversario del hospital.

La competencia iniciará a las 7:00 de la mañana y contará con recorridos de 3 y 10 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta la avenida De las Américas, frente a las instalaciones del Centro Médico de Especialidades.

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El administrador del CME, Abdul Oronoz, informó que se espera la participación de más de 4 mil 500 corredores e invitó a la población a aprovechar los últimos días del periodo de inscripción.

“Los convocamos a participar en esta tradicional carrera que, más que una competencia, es un evento familiar en el que pueden participar personas de todas las edades.”

Los participantes inscritos recibirán una playera conmemorativa inspirada en la Selección Mexicana de futbol. Además, los primeros 2 mil 500 corredores en cruzar la meta obtendrán una medalla con la letra “E”, como parte de la colección alusiva a las siglas del Centro Médico de Especialidades, mientras que los primeros 800 participantes recibirán un obsequio sorpresa.

La organización también rifará 77 premios, entre ellos bicicletas y tarjetas de regalo, además de entregar una cuponera con descuentos en diversos servicios médicos del hospital.

El costo de inscripción es de 250 pesos y el registro permanecerá abierto hasta el 18 de julio. Los kits de corredor se entregan al momento de la inscripción en las sucursales Sendero y Torres del Centro Médico de Especialidades.

“Al concluir la premiación se llevará a cabo una verbena popular en el estacionamiento del hospital, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y antojitos mexicanos.”

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