Impulsa Seguridad Vial cultura de prevención entre niñas y niños de centros comunitarios

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El programa “Alumno Vial” benefició a 160 menores con actividades sobre normas de tránsito y movilidad segura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Coordinación General de Seguridad Vial impartió pláticas del programa “Alumno Vial” en cuatro centros comunitarios de Ciudad Juárez, como parte de las acciones para promover entre niñas y niños el respeto a las normas de tránsito y fortalecer la cultura de la prevención desde edades tempranas.

Las actividades, desarrolladas por personal del área de Educación Vial, beneficiaron a 160 menores que asisten a los centros comunitarios Revolución Mexicana, Samalayuca, Chapultepec y Anapra.

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Durante las sesiones, las y los participantes recibieron información sobre el significado de las señales de tránsito, las medidas de seguridad para peatones y pasajeros, así como la importancia de adoptar conductas responsables al desplazarse por la vía pública.

“Durante las sesiones, el personal de Educación Vial promovió el conocimiento de las señales de tránsito, el comportamiento seguro como peatones y pasajeros, así como la importancia de adoptar hábitos responsables que contribuyan a prevenir hechos viales.”

La dependencia municipal señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para acercar la educación vial a la comunidad y contribuir a la formación de ciudadanos con mayor conciencia sobre la seguridad en el espacio público.

Asimismo, reiteró que el objetivo del programa es reducir la incidencia de hechos viales mediante la promoción de una cultura de responsabilidad y prevención entre la población desde la infancia.

“La educación es una de las herramientas más importantes para formar ciudadanos responsables.”

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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