Refuerza Municipio limpieza preventiva en arroyos y diques ante temporada de lluvias

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El Gobierno Municipal reporta trabajos de mantenimiento en 105 diques y 21 arroyos para reducir riesgos de inundación en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que durante este año ha realizado labores de limpieza y mantenimiento en 105 diques y 21 arroyos como parte de las acciones preventivas para disminuir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, explicó que los trabajos se concentran principalmente en el poniente de la ciudad, considerado un sector prioritario por su vulnerabilidad ante las precipitaciones.

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Actualmente, las cuadrillas municipales realizan labores de limpieza, retiro de maleza y corte de hierba en el arroyo que nace en el dique de la colonia Fronteriza y corre paralelo a la calle California, un punto que presentó problemas durante las lluvias registradas en 2025.

Asimismo, personal de la dependencia intervino un arroyo ubicado sobre la calle Madroño, cerca de la calle Matamoros, en la colonia Insurgentes, donde se retiró tierra y azolve acumulados para mejorar el flujo del agua.

“Será necesaria la participación de otras dependencias con maquinaria especializada para liberar por completo el cauce y disminuir el riesgo de afectaciones durante las precipitaciones”, señaló Gibrán Solís Kanahan.

El funcionario indicó que estas acciones forman parte del plan preventivo coordinado por la Dirección General de Protección Civil y se desarrollan conforme a un esquema de atención prioritaria en las zonas con mayor riesgo.

De los 105 diques intervenidos, 48 fueron atendidos mediante el programa Juárez Amanece Limpio, con la participación de dependencias municipales y empresas locales. En el caso de los arroyos, cinco de los 21 trabajos realizados corresponden a ese mismo programa.

Las autoridades municipales señalaron que las labores de limpieza y mantenimiento continuarán en distintos puntos de la ciudad para mantener despejados los cauces naturales y la infraestructura pluvial, con el propósito de reducir posibles afectaciones durante la temporada de lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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