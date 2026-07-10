Entrega Desarrollo Social tinacos e impermeabilizantes a familias de la colonia Felipe Ángeles

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El Gobierno Municipal distribuyó apoyos para vivienda y acercó servicios de distintas dependencias a habitantes del poniente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó tinacos e impermeabilizantes a familias de la colonia Felipe Ángeles durante una jornada de atención comunitaria realizada en el campo de béisbol del sector, con el propósito de fortalecer las condiciones de vivienda de los beneficiarios.

La actividad fue encabezada por la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, y reunió a diversas dependencias del Gobierno Municipal que ofrecieron programas y servicios a las y los habitantes de la zona.

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Como parte de la jornada, Desarrollo Social distribuyó 30 tinacos y 30 paquetes de impermeabilizante, estos últimos integrados por tres cubetas de material, una tela de refuerzo y un cepillo para su aplicación.

“Traemos una cruzada con bastantes apoyos para beneficiar a las familias que habitan en esta colonia”, señaló el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

El funcionario explicó que la entrega fue resultado de un trabajo previo con comités vecinales y consejos de adultos mayores, con el objetivo de identificar a las personas que requerían este tipo de apoyos y facilitar su acceso.

Asimismo, destacó que los tinacos permitirán a las familias almacenar agua durante la temporada de altas temperaturas, mientras que los impermeabilizantes contribuirán al mantenimiento de las viviendas.

“Sabemos que por la situación extrema de calor es importante que las familias puedan almacenar el vital líquido y garantizar agua en sus domicilios”, afirmó Vallejo Quintana.

Además de la entrega de materiales para vivienda, Centros Comunitarios ofrecieron servicios de salud y atención ciudadana, mientras que el DIF Municipal realizó la entrega de aparatos ortopédicos a personas que previamente habían solicitado ese apoyo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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