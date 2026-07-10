Celebran trabajadores municipales carrera pedestre por aniversario de su sindicato

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Decenas de agremiados participaron en la competencia, que premió a los primeros lugares de cada categoría.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Ciudad Juárez conmemoró su aniversario con una carrera pedestre realizada en la Unidad Deportiva del organismo, donde participaron decenas de agremiados en distintas categorías.

La competencia se disputó en dos distancias: tres kilómetros para la rama femenil y cinco kilómetros para la varonil. Al término de la jornada, los tres primeros lugares de cada categoría recibieron premios económicos de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, respectivamente.

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En la categoría 29 años y menores, rama varonil, el primer lugar fue para Adrián Rodríguez, seguido por Miguel Lagunas y Adrián Aceves.

En la categoría 39 años y menores, Laura Roche obtuvo el primer lugar en la rama femenil, mientras que Brianda Rodríguez y Margarita Espinoza finalizaron en segundo y tercer sitio. En la rama varonil, David Serna se adjudicó la victoria, seguido de Carlos Meléndez y Alan Corral.

“La competencia formó parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Ciudad Juárez.”

En la categoría 40 años y mayores, Ericka Pacheco conquistó el primer lugar en la rama femenil, con Josefina Delgado y Nubia Chihuahua en la segunda y tercera posición. En la rama varonil, Benjamín Vázquez obtuvo el triunfo, seguido por Ignacio Flores y Rubén Esparza.

La carrera formó parte de las actividades organizadas por el sindicato para celebrar un nuevo aniversario de su fundación y promover la convivencia, la activación física y el deporte entre sus integrantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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