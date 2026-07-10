Sensibilizan a personal médico del HGZ No. 35 sobre derechos humanos en la atención clínica

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La capacitación abordó las implicaciones éticas y legales del trato a pacientes, con énfasis en la prevención de malas prácticas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos, en coordinación con la Coordinación de Educación e Investigación en Salud del Hospital General de Zona No. 35 del IMSS, impartió una sesión dirigida a personal médico en formación para fortalecer el respeto a los derechos humanos en la práctica clínica.

La actividad, titulada “Personal Médico ante los derechos humanos: Identificando el trato inadecuado en la práctica clínica”, se desarrolló en el auditorio de la unidad hospitalaria y estuvo dirigida principalmente a médicos residentes de distintas especialidades.

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El director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, explicó que la capacitación buscó sensibilizar a las y los profesionales de la salud sobre la responsabilidad ética y legal que implica la atención médica, así como fomentar una relación más empática con los pacientes.

“El evento se desarrolló con el firme objetivo de sensibilizar a las y los profesionales en formación sobre la trascendencia ética y legal de sus funciones diarias”, señaló Santiago González Reyes.

Durante la sesión se realizaron dinámicas orientadas a reflexionar sobre situaciones que pueden afectar la calidad de la atención, como la falta de información al paciente, los retrasos injustificados en los servicios y la despersonalización durante el proceso de atención.

Asimismo, se analizaron casos reales sustentados en recomendaciones recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con malas prácticas institucionales, con el propósito de promover una cultura de respeto a los derechos fundamentales dentro de los servicios de salud.

“La sesión concluyó con la propuesta de seguir dignificando el trato humano, consolidando una práctica médica más segura, justa y comprometida con el respeto a los derechos fundamentales”, afirmó el funcionario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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