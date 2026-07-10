Busca Juárez mantener liderazgo nacional en desempeño municipal por tercer año consecutivo

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El Gobierno Municipal se prepara para la evaluación del INAFED con el objetivo de refrendar el primer lugar obtenido en los últimos dos años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- Directores de dependencias municipales participaron en la revisión anual de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, herramienta del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), con la que el Gobierno de Ciudad Juárez buscará obtener el primer lugar nacional por tercer año consecutivo.

La evaluación se realizará el próximo 28 de julio y medirá el desempeño correspondiente al ejercicio 2025. Ante ello, el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, convocó a las y los funcionarios a mantener el compromiso con las buenas prácticas de gobierno y la mejora continua de los servicios públicos.

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“Más allá de ganar el primer lugar, es consolidar un Gobierno transparente que trabaja para la gente, además de dejar este legado a las siguientes administraciones con el fin de que Ciudad Juárez siga avanzando.”

El alcalde destacó que la administración ha impulsado mecanismos de participación ciudadana y aseguró que el municipio mantiene una política de inversión en obra pública con recursos propios, sin contratar deuda, lo que, afirmó, ha sido posible gracias al incremento en la recaudación derivado de la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, el director general de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Flores Domínguez, informó que durante el año se trabajó en el cumplimiento de los 115 indicadores que conforman la Guía Consultiva, proceso en el que participan 23 dependencias municipales.

El funcionario explicó que fueron atendidas las cinco observaciones que permanecían pendientes en la evaluación anterior, entre ellas la elaboración del reglamento de la Coordinación de Transparencia y la actualización del Reglamento de Regulación Comercial, el cual no había sido modificado desde la década de 1970.

“Tenemos el primer lugar por dos años; el equipo ya está muy consolidado, por lo que creemos que vamos a volver a ganar.”

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