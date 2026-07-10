Llevará DABA jornadas gratuitas de esterilización a El Mirador y Juanita Luna

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La dependencia implementará registro previo para asignar horarios y reducir los tiempos de espera durante las campañas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) realizará este fin de semana dos jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en las colonias El Mirador y Juanita Luna, con un nuevo sistema de registro previo que permitirá organizar la atención por horarios.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que las campañas se llevarán a cabo el sábado 11 de julio en la Escuela Secundaria Técnica No. 48, ubicada en la colonia El Mirador, y el domingo 12 de julio en el CECATI 199, localizado en la colonia Juanita Luna. En ambos casos, las actividades iniciarán a las 7:00 de la mañana.

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La funcionaria explicó que las personas interesadas deberán registrarse previamente en el portal Basedaba.mx, seleccionar la campaña correspondiente y agendar la cita de su mascota.

“Esta nueva modalidad nos permitirá asignar horarios de atención, reduciendo los tiempos de espera y evitando que las personas tengan que llegar desde muy temprano para asegurar un lugar.”

Para acceder al servicio, será necesario presentar la CURP o la credencial para votar (INE) del propietario, así como la captura de pantalla de la cita asignada y respetar el horario establecido durante el registro.

Las mascotas deberán tener al menos tres meses de edad, permanecer en ayuno durante un mínimo de 12 horas, encontrarse en buen estado de salud y estar libres de garrapatas. Además, las hembras no deberán estar en periodo de lactancia; los perros deberán acudir con correa y los gatos en transportadora, utilizando bozal cuando sea necesario.

La directora de DABA agregó que durante las jornadas también se aplicará de manera gratuita spray contra garrapatas y recomendó a los asistentes llevar sombrilla e hidratación mientras esperan su turno.

“Es necesario contar con la CURP o la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), además de tomar la captura de la cita y respetar el horario asignado cuando se hace el registro.”

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