Entrega Municipio multideportivo “De las Calles al Ring” en la colonia Juanita Luna

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La obra, realizada con recursos del Presupuesto Participativo, representó una inversión superior a 12.4 millones de pesos y busca fomentar el deporte y la convivencia comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la entrega del multideportivo “De las Calles al Ring”, un espacio construido mediante el Presupuesto Participativo para beneficiar a habitantes de las colonias Juanita Luna, Sol Poniente y sectores aledaños.

Durante el acto, el alcalde destacó que la obra es resultado de la organización vecinal y del trabajo conjunto con el Gobierno Municipal, al señalar que la participación ciudadana permitió transformar un espacio en desuso en un área destinada a la práctica deportiva y la convivencia familiar.

“Cuando nos organizamos, el Gobierno y ustedes, podemos lograr grandes cosas. Hoy este espacio es de ustedes”, expresó Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

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El edil recordó que el proyecto fue impulsado durante la administración del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar y exhortó a las familias a cuidar las nuevas instalaciones y promover el deporte entre niñas, niños y jóvenes.

La obra se construyó en el cruce de las calles Francisco Escárcega Cisneros y Marcelo Caraveo, con una inversión de 12 millones 427 mil 738.31 pesos, y beneficiará de manera directa a 388 personas, de acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas.

El complejo incluye un ring para sparring, domo, gradas, andadores, rampas, áreas verdes, pasto sintético, una pérgola, mobiliario urbano y otras obras complementarias, con el propósito de ofrecer un espacio integral para la práctica del boxeo y actividades recreativas.

“Un día en el ring es un día menos en la calle”, afirmó la boxeadora profesional Diana Laura “La Bonita” Fernández al invitar a madres y padres de familia a impulsar la práctica deportiva entre sus hijas e hijos.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos el promovente ciudadano Alfredo Vázquez, quien impulsó el proyecto mediante el Presupuesto Participativo, y el menor Jaire Joan Valenciaga, quien agradeció la construcción del espacio en representación de las familias beneficiadas.

El Gobierno Municipal señaló que la recuperación de espacios públicos mediante el Presupuesto Participativo continuará como parte de la estrategia para fortalecer el tejido social y ampliar las opciones de recreación y desarrollo para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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