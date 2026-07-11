Fortalece Gobierno Municipal lazos con la Tribu Tigua durante encuentro cultural en Texas

Publicidad - LB2 -

La delegación juarense promovió proyectos de intercambio cultural y preservación de las tradiciones con la comunidad indígena de Ysleta del Sur Pueblo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una comitiva del Gobierno Municipal participó en un encuentro cultural con la Tribu Tigua de Ysleta del Sur Pueblo, en Socorro, Texas, con el objetivo de fortalecer la cooperación binacional y promover acciones conjuntas para la preservación de las culturas indígenas de la región fronteriza.

La visita fue organizada por el Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO) y permitió establecer vínculos con representantes de la comunidad indígena, reconocida por conservar sus tradiciones, patrimonio e identidad ancestral.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada, la delegación agradeció al mayor de la ciudad de Socorro, Rudy Cruz Jr., por las facilidades brindadas para el encuentro, el cual incluyó una presentación del Grupo de Danza Juvenil de Ysleta del Sur Pueblo, como muestra de las expresiones culturales de la Tribu Tigua.

“El encuentro tuvo como propósito fortalecer la cooperación binacional y promover el intercambio entre pueblos originarios.”

Asimismo, se reconoció la disposición de Rick Quezada y del Capitán de Guerra, Omar Villanueva, para impulsar proyectos orientados al fortalecimiento de los lazos culturales entre Ciudad Juárez y la comunidad indígena asentada en Texas.

La representación juarense estuvo integrada por Elvira Urrutia Castro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; Juan Acereto Cervera, representante del Gobierno Municipal en El Paso; Diana Laura Lozano Linares, coordinadora del CEMPO; Rosa María Guadalajara Reyes, encargada de Promoción de Interculturalidad; y David Maldonado Pérez, responsable de Gestiones Sociales y Estrategia Turística.

“Durante el encuentro se presentó el proyecto del Centro Municipal de los Pueblos Originarios para establecer futuras acciones conjuntas en materia de promoción turística, intercambio cultural y preservación de las tradiciones indígenas.”

El Gobierno Municipal informó que este acercamiento busca consolidar una agenda de colaboración con la Tribu Tigua para impulsar iniciativas que fortalezcan la identidad, la historia y el patrimonio cultural de los pueblos originarios de la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.