Critica Pérez Cuéllar Torre Centinela y cuestiona su utilidad en estrategia de seguridad

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El alcalde de Ciudad Juárez consideró que la inversión debió destinarse a infraestructura y otras acciones de seguridad.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, criticó el proyecto de la Torre Centinela impulsado por el Gobierno del Estado, al considerar que representa una inversión innecesaria dentro de la estrategia de seguridad en Chihuahua.

Durante una gira de trabajo por el sur del estado, el edil cuestionó la utilidad de la infraestructura promovida por la administración estatal encabezada por la gobernadora Maru Campos, al señalar que los recursos pudieron haberse destinado a otras obras prioritarias.

“La Torre Centinela es un mugrero”.

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El alcalde afirmó que la inversión realizada en ese proyecto debió dirigirse a obras de infraestructura vial u otras acciones que contribuyeran de manera más efectiva a mejorar la seguridad pública.

Pérez Cuéllar también consideró que el proyecto podría no concluirse conforme al plan original, por lo que estimó que solo se habilitarían algunos niveles antes de su inauguración.

“Yo creo que la van a cerrar, van a habilitar dos pisos y la van a inaugurar, pero no la van a terminar”.

El presidente municipal señaló que la obra responde principalmente a la visión del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, a quien acusó de defender el proyecto pese a las críticas que ha recibido.

En contraste, el alcalde destacó que su administración ha apostado por el uso de tecnología en seguridad pública, al indicar que el municipio ha instalado más de tres mil cámaras de videovigilancia en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El edil aseguró que la estrategia de seguridad implementada en la frontera ha mostrado resultados, al señalar que durante los últimos cuatro años y medio se ha registrado una tendencia a la baja en los homicidios.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, enero de este año registró uno de los niveles más bajos de homicidios en más de una década, resultado que atribuyó al trabajo coordinado con corporaciones federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El alcalde agregó que al inicio de su administración Ciudad Juárez figuraba entre las ciudades más violentas del mundo, mientras que actualmente ha descendido en esos indicadores.

“Cuando yo llegué éramos la quinta ciudad más peligrosa del mundo; hoy ya nos colocan en el lugar 17”.

Finalmente, indicó que la estrategia de seguridad municipal incluye también programas sociales y educativos dirigidos a jóvenes, con el objetivo de ampliar oportunidades y fortalecer la prevención del delito en la ciudad.

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