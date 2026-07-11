Entrega Municipio más de 320 cartas de residencia gratuitas a familias juarenses

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El documento facilitará la realización de trámites oficiales ante instancias municipales, estatales y federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó de manera gratuita más de 320 cartas de residencia a habitantes de distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de una estrategia para facilitar la realización de trámites oficiales y brindar certeza documental a las familias.

La entrega fue coordinada por la Dirección General de Desarrollo Social y la Secretaría del Ayuntamiento, dependencias que organizaron el proceso para acercar este servicio a personas que requerían el documento.

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El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que el programa busca eliminar barreras para quienes necesitan acreditar su residencia y explicó que, en algunos casos, el Gobierno Municipal apoyó con el traslado de ciudadanos desde sus colonias hasta la Presidencia Municipal para completar el trámite.

“Lo hacemos con gusto porque este documento les permitirá acceder a otros trámites tanto municipales como estatales y federales”, expresó Hugo Alberto Vallejo Quintana.

En representación del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza, destacó que la administración municipal continuará impulsando acciones para acercar servicios y simplificar los procedimientos administrativos para la población.

Las beneficiarias Silvia Patricia Ávila, de las colonias Campesina II y III, y Lorenza Vascorro, de la colonia Vista Hermosa, agradecieron el apoyo recibido y señalaron que las cartas de residencia facilitarán la realización de diversos trámites y la acreditación de la posesión de sus propiedades.

“Este trámite es muy importante porque permitirá a más de 320 personas acceder a diversos procedimientos que antes no podían realizar”, afirmó Miguel Mendoza.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de los documentos a un grupo de beneficiarios, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para ampliar el acceso de la ciudadanía a servicios y gestiones administrativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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