Registra Tesorería Móvil alta afluencia durante jornada en Urbi Villa del Prado

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Ciudadanos aprovecharon descuentos en predial e infracciones, además de realizar diversos trámites municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La unidad de Tesorería Móvil registró una alta afluencia de contribuyentes durante la jornada realizada este sábado en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, donde decenas de personas acudieron para realizar trámites y aprovechar los descuentos ofrecidos por el Gobierno Municipal.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable, por lo que el personal de la dependencia mantiene la atención continua para agilizar el servicio a quienes acuden al módulo.

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La unidad móvil fue instalada en la Academia Municipal de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicada en el cruce de las calles Monte Blanco y Prados del Manantial.

“La respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva”, señaló Blanca Dolores Romero Aguilar.

La funcionaria explicó que el módulo permanecerá abierto hasta la 1:00 de la tarde o hasta atender a la última persona formada, con el propósito de que ningún ciudadano se quede sin realizar su trámite.

Entre los servicios disponibles se encuentran descuentos en recargos por rezago del impuesto predial, opciones de pago diferido y descuentos en infracciones de tránsito, además de otros trámites relacionados con la Tesorería Municipal.

La dependencia invitó a las y los habitantes de Urbi Villa del Prado y colonias cercanas a aprovechar este programa, cuyo objetivo es acercar los servicios municipales a distintos sectores de la ciudad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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