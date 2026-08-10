Celebran Segundo Festival del Mariachi en Ciudad Juárez

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Más de 100 músicos y cantantes participaron en el encuentro organizado para fortalecer la identidad cultural y el talento local.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de más de 100 músicos y cantantes, el Gobierno Municipal celebró el Segundo Festival del Mariachi, encuentro orientado a preservar una de las expresiones más representativas de la cultura mexicana.

El evento fue organizado a través de la Dirección de Educación, con el propósito de impulsar el talento local y motivar a niñas, niños y jóvenes a integrarse a agrupaciones dedicadas a este género musical.

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Durante la jornada, familias juarenses se reunieron para disfrutar presentaciones de mariachi, danza y música tradicional mexicana, como parte de una actividad cultural enfocada en fortalecer la identidad comunitaria.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, destacó que el festival nació hace un año con respaldo del presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y que en su segunda edición continúa consolidándose como un espacio para promover el talento artístico de Ciudad Juárez.

El funcionario resaltó la participación del Mariachi Oro Juvenil de la Dirección de Educación, agrupación que interpretó temas como “La de la mochila azul”, “Tarde”, “La Bikina”, “Copitas de mezcal” y “La Tequilera”.

Alvídrez Olivas señaló que el festival representa más que un espectáculo musical, al constituir un espacio para preservar raíces culturales y reconocer el esfuerzo de niñas, niños, jóvenes y artistas que mantienen viva la tradición del mariachi.

En representación del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, el secretario particular Santiago González Reyes señaló que este tipo de actividades fortalecen la identidad de la frontera y ofrecen espacios de convivencia para las familias juarenses.

La jornada inició con la presentación del Mariachi Apaches, del Colegio de Bachilleres Plantel 5, bajo la dirección de Estanislao Torres.

En el evento también participó el grupo de danza Mahuatzi, además de docentes, agrupaciones musicales, autoridades municipales e invitados especiales.

A la ceremonia acudieron el presidente nacional del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclor y de las Artes Tradicionales de México, Víctor Barriga, y la encargada del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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