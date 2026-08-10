Acuerdan regidores temas para sesión de Cabildo número 46

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El orden del día incluye propuestas ambientales, apoyos institucionales y la entrega póstuma de las Llaves de la Ciudad a Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento acordaron los temas que serán revisados durante la sesión ordinaria de Cabildo número 46, entre ellos asuntos relacionados con medio ambiente, reconocimientos ciudadanos y apoyos a organismos locales.

La sesión previa fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, con la participación de integrantes del Cabildo que presentaron distintas propuestas para su análisis formal.

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La regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil, planteó reactivar el Programa de Agentes Ecológicos e implementar un canal digital para recibir denuncias ambientales de la ciudadanía.

La propuesta busca atender problemáticas como tiraderos clandestinos, quema de basura y materiales en vía pública, incendios en establecimientos de acopio y reciclaje, contaminación atmosférica y del agua, afectaciones al arbolado urbano, ruido y malos olores.

Con la reactivación del programa se pretende fortalecer la vigilancia ambiental, mejorar la atención de reportes ciudadanos, detectar infracciones de manera oportuna e incrementar la presencia institucional en las colonias.

Durante la sesión previa también se presentó una propuesta para entregar de manera póstuma las Llaves de la Ciudad a Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, en reconocimiento a su aportación cultural y su vínculo con Ciudad Juárez.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez señaló que el homenaje se realizaría al cumplirse una década del fallecimiento del cantautor y en el marco del quinto Festival de Juárez Juangabrielísimo.

Los regidores también revisarán una propuesta para otorgar apoyo económico al Colegio de Ingenieros de Ciudad Juárez, A.C., con motivo de la Semana de la Ingeniería Civil y otras actividades programadas durante el año.

De igual manera, se analizará un apoyo para Desarrollo Económico del Norte, A.C., destinado a la realización de la Expo MRO, evento orientado a fortalecer la proveeduría local.

Los integrantes del Cabildo acordaron además que el próximo 26 de agosto, durante una sesión extraordinaria, se entregue el Reconocimiento a la Trayectoria de Vida a Jaime Solorio Herrada, seleccionado para recibir esta distinción en su edición 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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