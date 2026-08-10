Realiza Limpia mantenimiento en calles de la Zona Centro

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Cuadrillas municipales retiraron hierba, basura, tiliches, llantas y escombro en vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia realizó trabajos de mantenimiento en distintas calles de la Zona Centro, como parte de la estrategia municipal para ampliar los servicios de limpieza a más sectores de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las cuadrillas aprovecharon la reprogramación de la jornada Juárez Amanece Limpio para intervenir vialidades del primer cuadro de la ciudad.

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Las acciones dan continuidad a los trabajos realizados recientemente en las avenidas Insurgentes, Vicente Guerrero e Ignacio Mejía, donde también se atendieron puntos con acumulación de residuos y hierba.

Durante la jornada fueron intervenidas calles como Costa Rica, 5 de Mayo, Panamá y Bolivia, además de vialidades aledañas, con el objetivo de avanzar de manera gradual en la limpieza de más espacios públicos.

“Estamos buscando no solamente atender las 48 avenidas que forman parte de la Cruzada del Cambio, sino extender este servicio de limpieza a la mayor cantidad posible de calles de toda la ciudad”.

Solís Kanahan explicó que las labores incluyen corte de hierba, retiro de basura, tiliches, llantas y escombro, así como limpieza de tierra de arrastre acumulada junto a cordones, vialidades y ciclovías.

Uno de los principales problemas detectados en el sector es la presencia de casas deshabitadas, donde suelen acumularse hierba, basura y objetos arrojados de manera irregular.

El funcionario señaló que también se han localizado viviendas en buenas condiciones, por lo que en esos casos las cuadrillas concentran sus labores en retirar tierra de arrastre y limpiar áreas laterales, especialmente junto a la ciclovía.

En algunos puntos fue necesario retirar escombro acumulado en la vía pública, debido a que representaba una afectación para la imagen urbana y el tránsito peatonal.

La Dirección de Limpia pidió paciencia a vecinos y automovilistas durante el desarrollo de los trabajos, ya que las cuadrillas inician desde temprana hora y buscan avanzar con rapidez, procurando afectar lo menos posible la circulación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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