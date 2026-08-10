Defiende Ortiz Orpinel regulación de derechos de audiencias

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El alcalde sostuvo que la propuesta no limita la libertad de expresión y busca distinguir entre información y opinión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel rechazó que la propuesta de regulación sobre derechos de las audiencias represente una limitación a la libertad de expresión, como han señalado críticos de la iniciativa.

El alcalde sostuvo que existe desinformación sobre el contenido de los lineamientos impulsados a nivel federal y afirmó que la propuesta busca fortalecer la responsabilidad de los medios frente a la ciudadanía.

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Ortiz Orpinel señaló que quienes utilizan un micrófono, una cámara o una plataforma de comunicación tienen la responsabilidad de verificar la información que difunden, debido a la confianza que la población deposita en ellos.

El edil afirmó que la libertad de expresión es uno de los principales valores que deben protegerse en la vida pública, pero consideró que ese derecho también implica responsabilidad en el manejo de datos, señalamientos y contenidos informativos.

De acuerdo con la explicación que dijo haber escuchado de la Consejería Jurídica, la propuesta no contempla mecanismos de censura, sino reglas para precisar ante las audiencias cuándo un contenido corresponde a una opinión y cuándo se trata de información documentada.

El debate nacional sobre los derechos de las audiencias se ha concentrado en la obligación de distinguir entre información noticiosa y opinión, así como en los mecanismos para que las personas puedan presentar quejas ante defensores de audiencia o autoridades regulatorias.

Ortiz Orpinel consideró que la colocación de avisos o cintillos al inicio o al final de determinados contenidos para aclarar su naturaleza no representa censura, sino una forma de transparentar el tipo de mensaje que recibe la audiencia.

La discusión se mantiene abierta a nivel nacional, luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones inició una consulta pública sobre los lineamientos de derechos de audiencias, proceso que ha generado posturas encontradas entre el Gobierno Federal, medios de comunicación, oposición y especialistas.

El alcalde sostuvo que la regulación debe entenderse como un esfuerzo para fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir información clara, sin que ello implique restringir la crítica, la opinión o el trabajo periodístico.

El posicionamiento de Ortiz Orpinel se suma al debate público sobre los alcances de la propuesta federal, en un contexto donde distintos actores políticos han advertido riesgos de censura, mientras que el Gobierno Federal ha defendido que el objetivo es proteger a las audiencias y abrir mecanismos de aclaración.

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