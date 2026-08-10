Aclara Maru Campos ausencia de reunión federal por entrega de agua a EU

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Nota en formato ADN:

La gobernadora dijo desconocer una solicitud formal para que Chihuahua aporte agua de sus presas al Tratado de Aguas de 1944.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que hasta el momento no existe una reunión programada con autoridades federales para tratar una eventual entrega de agua de Chihuahua a Estados Unidos.

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La declaración se da luego de versiones sobre una posible aportación de 300 millones de metros cúbicos de agua de presas chihuahuenses, principalmente de La Boquilla, como parte del cumplimiento de México dentro del Tratado de Aguas de 1944.

Campos Galván afirmó que desconoce una solicitud formal para que Chihuahua participe con ese volumen, y recordó que en casos similares suelen realizarse reuniones previas entre el Gobierno Federal y autoridades estatales.

La mandataria estatal indicó que, cuando los temas hídricos involucran a Chihuahua, normalmente participan dependencias federales como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, además de otras áreas vinculadas con la relación bilateral.

El Tratado de Aguas de 1944 establece entregas periódicas de agua de México a Estados Unidos desde afluentes del Río Bravo, en ciclos de cinco años, tema que históricamente ha generado tensión en Chihuahua por el uso de presas ligadas a distritos de riego.

La gobernadora también vinculó el tema con el contexto de revisión del T-MEC, al señalar que las decisiones del Gobierno Federal han impactado la relación con socios comerciales y generan preocupación en estados exportadores como Chihuahua.

En ese sentido, consideró que cualquier decisión relacionada con agua, comercio exterior y compromisos binacionales debe tomar en cuenta el impacto productivo en la entidad, particularmente en el campo chihuahuense y en la economía fronteriza de Ciudad Juárez.

Hasta ahora, el Gobierno Federal no ha confirmado públicamente que Chihuahua deba aportar 300 millones de metros cúbicos de agua, por lo que el señalamiento permanece como una advertencia política en medio de la discusión sobre el cumplimiento del tratado internacional.

La mandataria estatal insistió en que su administración estará atenta a cualquier convocatoria formal y a las decisiones que puedan afectar el uso del agua almacenada en presas de Chihuahua.

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