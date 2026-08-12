Celebran Los Frontera 55 años con concierto gratuito en Ciudad Juárez

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La agrupación se presentará este sábado al exterior de la Antigua Presidencia Municipal como cierre del Festival Cultural 60 y Más.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El grupo Los Frontera ofrecerá un concierto gratuito este sábado 15 de agosto, a las 5:30 de la tarde, al exterior de la Antigua Presidencia Municipal, como parte del cierre del Festival Cultural 60 y Más.

La presentación es organizada por el Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, dentro del programa Brigadas Culturales para Personas Mayores.

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El concierto forma parte de las acciones que IPACULT desarrolla en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez y la Dirección General de Centros Comunitarios, con el objetivo de acercar actividades artísticas y culturales a las personas mayores.

Estas brigadas buscan generar espacios de convivencia, participación y expresión, además de contribuir al ejercicio de los derechos culturales de este sector de la población.

Durante el evento, el IPACULT entregará un reconocimiento especial a Los Frontera de Ciudad Juárez por sus 55 años de trayectoria artística, mediante una placa conmemorativa que destacará su aportación a la historia musical de la frontera.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha interpretado temas como “Esperando Tu Regreso”, “Te Voy a Esperar”, “La Noche de Mi Mal”, “No Sabes Lo Que Tienes” y “Cuatro Copas”, canciones que han formado parte de su repertorio y del acompañamiento musical de distintas generaciones.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de promover encuentros que reconozcan la trayectoria de artistas locales y, al mismo tiempo, abran espacios de participación cultural para las personas mayores.

La funcionaria señaló que este tipo de actividades permiten fortalecer la convivencia comunitaria y acercar expresiones artísticas a públicos diversos, especialmente dentro de programas enfocados en inclusión cultural.

El Gobierno Municipal invitó a las familias juarenses a asistir a esta celebración, disfrutar del concierto y acompañar a Los Frontera en el reconocimiento por más de cinco décadas de trayectoria artística en Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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