Capacita Justicia Cívica a personal en atención a pueblos originarios

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La formación busca garantizar trato digno, pertinencia cultural y acceso a la justicia sin barreras para comunidades indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Sistema de Justicia Cívica recibió una capacitación en materia de pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer una atención más justa, incluyente y apegada a los derechos humanos.

La jornada se llevó a cabo en el Centro Municipal de Pueblos Originarios, donde se abordó la importancia de incorporar la pertinencia cultural en los procesos de atención ciudadana y justicia alternativa.

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La capacitación estuvo a cargo de Fabiola Vázquez Tobón, responsable de Vinculación y Difusión del CEMPO, quien explicó que el trato digno hacia personas pertenecientes a pueblos originarios debe entenderse como un derecho humano y no como una concesión institucional.

Durante la sesión se destacó que la pertinencia cultural contribuye a combatir la discriminación y la invisibilización histórica que han enfrentado las comunidades indígenas en distintos ámbitos de la vida pública.

El titular del Sistema de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, señaló que este tipo de formación implica reconocer y respetar identidades, principios, costumbres y formas de organización de los pueblos originarios en cada interacción dentro del servicio público.

También se abordó la necesidad de avanzar hacia una inclusión efectiva, mediante la adaptación de procesos de justicia alternativa que respondan a las realidades, contextos y necesidades de las comunidades indígenas.

“Se habló de erradicar la discriminación, es decir, construir instituciones más empáticas que garanticen el acceso pleno a la justicia sin barreras culturales”.

Bissuet Galarza sostuvo que la capacitación en materia de pueblos originarios es fundamental para garantizar los derechos de las personas pertenecientes a estas comunidades, especialmente en espacios institucionales donde se brinda atención directa a la ciudadanía.

El funcionario indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para avanzar hacia un municipio más incluyente y respetuoso de su diversidad cultural, mediante la formación permanente del personal encargado de atender conflictos y procesos de justicia cívica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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