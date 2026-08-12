Comanda juarense José Gómez sueño panamericano de kickboxing

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José Eduardo Gómez Chacón representará a México en el Campeonato Panamericano de Kickboxing 2026, en Olmué, Chile.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El artemarcialista juarense José Eduardo Gómez Chacón representará a México en el Campeonato Panamericano de Kickboxing 2026, competencia que se realiza del 12 al 16 de agosto en Olmué, Chile.

El deportista fronterizo competirá en la división Senior de menos de 84 kilogramos, dentro de la especialidad de Tatami y la modalidad Point Fighting, donde buscará posicionarse entre los mejores representantes del continente.

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Gómez Chacón es originario de Ciudad Juárez y forma parte de la escuela Sánchez Kung Fu. Su participación cuenta con aval deportivo de la Federación Nacional de Kickboxing y de la World Association of Kickboxing Organizations México.

Para integrarse a la delegación mexicana, el atleta tuvo que completar un proceso competitivo nacional en el que obtuvo resultados destacados. Se coronó campeón estatal, regional y nacional de manera consecutiva, además de sobresalir en el circuito Open Weight Adultos.

Tras sus medallas de oro, fue convocado por la Federación Nacional de Kickboxing a los Campamentos de Evaluación y Desarrollo Deportivo, así como a pruebas de alto rendimiento, donde fue evaluado junto con otros peleadores del país.

Durante ese proceso, Gómez Chacón superó exámenes físicos, médicos, psicológicos y técnicos, requisitos necesarios para formar parte de la Selección Mexicana que participa en la justa panamericana.

En la modalidad Point Fighting, bajo reglamento WAKO, se privilegian la velocidad, los reflejos, la precisión y la capacidad táctica para marcar puntos mediante contactos controlados al oponente.

El juarense viajó desde la Ciudad de México acompañado de la Selección Mexicana de Kickboxing y ya se encuentra en Chile, donde deberá cumplir con el pesaje oficial antes de conocer a sus rivales dentro de las gráficas de competencia.

La participación de José Eduardo Gómez Chacón representa una oportunidad para proyectar el talento deportivo de Ciudad Juárez en una competencia continental, en una disciplina que exige preparación técnica, condición física y concentración de alto rendimiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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